Под Курском ВАЗ врезался в трактор

СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-05T12:58:45+03:00

Водитель, два пассажира ВАЗа и пассажир трактора получили ранения Фото: Из архива "КП"

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4 сентября примерно в девять часов вечера 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2199 без прав ехал по автодороге Золотухино – Казанка в Золотухинском районе.

На 14 километре он столкнулся с трактором МТЗ-80, который ехал в попутном направлении. 43-летний водитель трактора также не имел права на управление транспортным средством, к тому же был пьян.

В результате ДТП водитель, два пассажира ВАЗа и пассажир трактора получили ранения различной степени тяжести. 56-летний пассажир легковушки скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU