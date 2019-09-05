Под Курском ВАЗ врезался в трактор
56-летний пассажир легковушки погиб на месте
Водитель, два пассажира ВАЗа и пассажир трактора получили раненияФото: Из архива "КП"
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4 сентября примерно в девять часов вечера 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2199 без прав ехал по автодороге Золотухино – Казанка в Золотухинском районе.
На 14 километре он столкнулся с трактором МТЗ-80, который ехал в попутном направлении. 43-летний водитель трактора также не имел права на управление транспортным средством, к тому же был пьян.
В результате ДТП водитель, два пассажира ВАЗа и пассажир трактора получили ранения различной степени тяжести. 56-летний пассажир легковушки скончался на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU