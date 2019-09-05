2019-09-05T12:42:09+03:00
Происшествия

На курской таможне задержали украинскую пенсионерку

Женщина пыталась провести в Россию 178 килограммов тракторных запчастей
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Запчати обнаружили под обшивкой багажного отделенияЗапчати обнаружили под обшивкой багажного отделения
Изменить размер текста:

На таможню автомобильного пункта пропуска Теткино с Украины въехал микроавтобус с украинскими номерами. 64-летняя женщина-водитель, гражданка Украины заявила, что в автомобиле нет товаров, которые подлежат обязательному декларированию.

Таможенники изъяли более семи тысяч запчастей общим весом 178 килограммов

Таможенники изъяли более семи тысяч запчастей общим весом 178 килограммов

Однако при досмотре под обшивкой багажного отделения микроавтобуса были обнаружены запасные части и комплектующие к автотракторным транспортным средствам в количестве более семи тысяч штук, общим весом 178 килограммов, сообщили в пресс-службе Курской таможни.

Все запчасти изъяли

Все запчасти изъяли

По факту незаконного перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза возбудили дело об административном правонарушении. Все запчасти, а также микроавтобус «Форд Транзит», который является орудием совершения правонарушения, изъяли. После завершения расследования постановление по делу вынесет суд.

После завершения расследования постановление по делу вынесет суд Фото: Яна ШЕЛЕСТ

После завершения расследования постановление по делу вынесет судФото: Яна ШЕЛЕСТ

Сокрытие товаров от таможенного контроля с использованием тайников влечет наложение штрафа в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товара с возможной конфискацией товара и орудия совершения административного правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На курских предприятиях установят автоматические пробоотборники
С 9 по 13 сентября в Курске будут отключать свет
Под Курском ВАЗ врезался в трактор
7 сентября в Курске на площади Рокоссовского закроют движение
В Воронежской области будут развивать личностный потенциал детей
На курском свинокомплексе из-за АЧС ликвидировали поголовье
В Курске открылся спортивно-патриотический центр
В Курске заложили первый камень в строительство нового аэровокзала
В Курском районе утонул человек
В курские медучреждения поступили новые кареты скорой помощи
7 сентября в Курске под открытым небом покажут кино
В Курской области собрали 355 тысяч тонн сахарной свеклы
В Курске начался капремонт второй детской поликлиники
В Курске на Боевке появились три открытые точки Wi-Fi
Житель Курской области задушил подругу из ревности
В Курске нашли артснаряд
В Курске на Магистральном проезде отключат горячую воду
Двое курян заболели лихорадкой Западного Нила
187 курских семей из ветхого жилья переехали в новые квартиры
В Курской области объявили штормовое предупреждение
В Липецком государственном техническом университете Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф встретился со студентами
Сбербанк и Липецкая область заключили меморандум о сотрудничестве
В Курской области растет уникальный дуб
Курское село Большие Угоны может стать самым веселым
В Курске проведут ИТ-диктант
На избирательных участках Курской области установили видеонаблюдение
Пьяный курянин за ночь угнал несколько машин
Сбербанк подарил липчанам обновленный парк «Быханов сад»