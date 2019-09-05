На курской таможне задержали украинскую пенсионерку
На таможню автомобильного пункта пропуска Теткино с Украины въехал микроавтобус с украинскими номерами. 64-летняя женщина-водитель, гражданка Украины заявила, что в автомобиле нет товаров, которые подлежат обязательному декларированию.
Таможенники изъяли более семи тысяч запчастей общим весом 178 килограммов
Однако при досмотре под обшивкой багажного отделения микроавтобуса были обнаружены запасные части и комплектующие к автотракторным транспортным средствам в количестве более семи тысяч штук, общим весом 178 килограммов, сообщили в пресс-службе Курской таможни.
Все запчасти изъяли
По факту незаконного перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза возбудили дело об административном правонарушении. Все запчасти, а также микроавтобус «Форд Транзит», который является орудием совершения правонарушения, изъяли. После завершения расследования постановление по делу вынесет суд.
После завершения расследования постановление по делу вынесет судФото: Яна ШЕЛЕСТ
Сокрытие товаров от таможенного контроля с использованием тайников влечет наложение штрафа в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товара с возможной конфискацией товара и орудия совершения административного правонарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU