На курской таможне задержали украинскую пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:42 2019-09-05T12:42:09+03:00

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На таможню автомобильного пункта пропуска Теткино с Украины въехал микроавтобус с украинскими номерами. 64-летняя женщина-водитель, гражданка Украины заявила, что в автомобиле нет товаров, которые подлежат обязательному декларированию.

Таможенники изъяли более семи тысяч запчастей общим весом 178 килограммов

Однако при досмотре под обшивкой багажного отделения микроавтобуса были обнаружены запасные части и комплектующие к автотракторным транспортным средствам в количестве более семи тысяч штук, общим весом 178 килограммов, сообщили в пресс-службе Курской таможни.

Все запчасти изъяли

По факту незаконного перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза возбудили дело об административном правонарушении. Все запчасти, а также микроавтобус «Форд Транзит», который является орудием совершения правонарушения, изъяли. После завершения расследования постановление по делу вынесет суд.

После завершения расследования постановление по делу вынесет судФото: Яна ШЕЛЕСТ

Сокрытие товаров от таможенного контроля с использованием тайников влечет наложение штрафа в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товара с возможной конфискацией товара и орудия совершения административного правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU