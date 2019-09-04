В Курске на Боевке появились три открытые точки Wi-Fi
Также здесь установили восемь камер видеонаблюдения
В парке установили семь камер видеонаблюденияФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске на Боевке появились три открытые точки доступа Wi-fi. Подключение осуществляется через подтверждение по смс. Пароль хранится в системе авторизации в течение месяца.
Также для обеспечения безопасности в парке установили семь камер видеонаблюдения. Еще одна камера была установлена на улице Тускарной ранее. Она контролирует въезд автотранспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU