Житель Курской области задушил подругу из ревности
Уголовное дело направили в суд
Мужчина набросился на женщину и задушил ееФото: материалы пресс-служб
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Рыльский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя села Михайловка Рыльского района. Мужчину обвиняют в убийстве сожительницы.
10 июля 2019 года обвиняемый и его 31-летняя сожительница в своем доме распивали спиртные напитки. Затем они поссорились на почве ревности. Мужчина набросился на женщину и задушил ее.
Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU