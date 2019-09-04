Житель Курской области задушил подругу из ревности

СЕГОДНЯ 12:27 2019-09-04T12:27:42+03:00

Мужчина набросился на женщину и задушил ее Фото: материалы пресс-служб

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Рыльский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя села Михайловка Рыльского района. Мужчину обвиняют в убийстве сожительницы.

10 июля 2019 года обвиняемый и его 31-летняя сожительница в своем доме распивали спиртные напитки. Затем они поссорились на почве ревности. Мужчина набросился на женщину и задушил ее.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU