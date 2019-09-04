2019-09-04T08:34:15+03:00
Общество

Двое курян заболели лихорадкой Западного Нила

Пациенты поступили в больницу им. Семашко
Яна ШЕЛЕСТ
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На лечение в курскую инфекционную больницу им. Семашко поступили два пациентаНа лечение в курскую инфекционную больницу им. Семашко поступили два пациента
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На лечение в курскую инфекционную больницу им. Семашко поступили два пациента, заболевших лихорадкой Западного Нила. Один из них привез лихорадку из Крыма. Заболевание протекало в гриппоподобной форме и имело среднетяжелое течение. Сейчас пациент выздоровел и находится дома. В больнице также обследовали членов его семьи, отдыхавших в Крыму.

Сейчас на лечении находится один житель Курской области. Где он заразился лихорадкой пока неизвестно, возможно и в своем Беловском районе. Для подтверждения анализы направлены в лабораторный референс-центр в Волгограде. Состояние пациента удовлетворительное.

Лихорадка Западного Нила - острое инфекционное заболевание вирусной этиологии. Переносчиками вируса являются комары, иксодовые и аргасовые клещи, а резервуаром инфекции — птицы и грызуны. Чаще всего в наши регионы вирус заносится перелетными птицами.

Заболевание от человека к человеку не передается и опасности для окружающих не представляет. В России встречается заболевания лихорадкой Западного Нила в Астраханской, Волгоградской областях, Краснодарском крае. Единственный случай заболевания лихорадкой Западного Нила в Курской области регистрировался в 2012 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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