В Курской области растет уникальный дуб

СЕГОДНЯ 14:53 2019-09-03T14:53:28+03:00

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В парке «Дубовая роща» во Льгове растет уникальный черешчатый дуб, ему 250 лет. В диаметре дерево около пяти метров, по высоте – более 20 метров. Дерево включено в реестр старовозрастных деревьев России в рамках Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы».

В департаменте экологии рассказали, что дуб-памятник природы будет жить до тех пор, пока рядом находится растительное сообщество. Также экологи обнаружили в парке «Дубовая роща» редкие и исчезающие виды животных и растений, занесенные в Красные книги Курской области и РФ. Это жук-олень, бабочка махаон, безногая ящерица, ломкая веретеница, черный дятел, средний пестрый дятел.

Из искусственных насаждений в парке сохранилось несколько экземпляров бархата амурского.

ИСТОЧНИК KP.RU