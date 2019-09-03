В Курской области растет уникальный дуб
В парке «Дубовая роща» во Льгове растет уникальный черешчатый дуб, ему 250 лет. В диаметре дерево около пяти метров, по высоте – более 20 метров. Дерево включено в реестр старовозрастных деревьев России в рамках Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы».
В департаменте экологии рассказали, что дуб-памятник природы будет жить до тех пор, пока рядом находится растительное сообщество. Также экологи обнаружили в парке «Дубовая роща» редкие и исчезающие виды животных и растений, занесенные в Красные книги Курской области и РФ. Это жук-олень, бабочка махаон, безногая ящерица, ломкая веретеница, черный дятел, средний пестрый дятел.
Из искусственных насаждений в парке сохранилось несколько экземпляров бархата амурского.
ИСТОЧНИК KP.RU