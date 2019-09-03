2019-09-03T11:47:22+03:00
Экономика

В Курской области на ремонт сельских дорог выделят 300 миллионов рублей

До конца года в порядок приведут 70 километров
Яна ШЕЛЕСТ
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До конца года отремонтируют 70 км дорогДо конца года отремонтируют 70 км дорогФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Из областного бюджета на ремонт сельских дорог выделят 300 миллионов рублей. На эти деньги в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» планируют отремонтировать дороги и улицы в селах и деревнях.

До конца 2019 года в нормальное состояние приведут порядка 70 километров автодорог и улиц, обеспечивающих подъезды до сельских населенных пунктов и проезды по ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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