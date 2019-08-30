2019-08-30T11:58:52+03:00
Общество

В курском медуниверситете тушили условный пожар

Спасатели сработали на оценку «хорошо»
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:

Курские спасатели провели учения в медуниверситете.Яна ШЕЛЕСТ

Изменить размер текста:

В ходе условного тушения огнеборцы спасли пять человек Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В ходе условного тушения огнеборцы спасли пять человекФото: ГУ МЧС России по Курской области.

В Курском государственном медицинском университете прошло пожарно-тактическое учение. «Возгорание» произошло в библиотеке учебного корпуса на площади 140 квадратных метров со следующим распространением пламени.

На место условного ЧП оперативно прибыли подразделения пожарной охраны Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

На место условного ЧП оперативно прибыли подразделения пожарной охраныФото: ГУ МЧС России по Курской области.

На место условного ЧП оперативно прибыли подразделения пожарной охраны Курска в составе 12 единиц техники и порядка 40 человек личного состава, спасатели городского аварийно-спасательного формирования и региональной Аварийно-спасательной службы, медики, полиция, представители служб жизнеобеспечения.

В ходе условного тушения огнеборцы спасли пять человек, один человек совершил прыжок с третьего этажа на «куб жизни».

«На данных учениях пожар успешно ликвидирован, травм личного состава не допущено. Участники тренировки сработали на оценку «хорошо», - сообщили в ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24