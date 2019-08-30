В курском медуниверситете тушили условный пожар
Курские спасатели провели учения в медуниверситете.Яна ШЕЛЕСТ
В ходе условного тушения огнеборцы спасли пять человекФото: ГУ МЧС России по Курской области.
В Курском государственном медицинском университете прошло пожарно-тактическое учение. «Возгорание» произошло в библиотеке учебного корпуса на площади 140 квадратных метров со следующим распространением пламени.
На место условного ЧП оперативно прибыли подразделения пожарной охраныФото: ГУ МЧС России по Курской области.
На место условного ЧП оперативно прибыли подразделения пожарной охраны Курска в составе 12 единиц техники и порядка 40 человек личного состава, спасатели городского аварийно-спасательного формирования и региональной Аварийно-спасательной службы, медики, полиция, представители служб жизнеобеспечения.
В ходе условного тушения огнеборцы спасли пять человек, один человек совершил прыжок с третьего этажа на «куб жизни».
«На данных учениях пожар успешно ликвидирован, травм личного состава не допущено. Участники тренировки сработали на оценку «хорошо», - сообщили в ГУ МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU