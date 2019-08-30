В Курчатове заменят уличные светильники

СЕГОДНЯ 09:30 2019-08-30T09:30:28+03:00

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В рамках проекта «Умный свет» в Курчатове заменят 2200 светильников. Первые 60 из них установят в начале сентября на бульваре Победы в шестом микрорайоне. Освещение будет управляться автоматизированной системой. Таким образом, будут не только эффективно освещены улицы города, но и оптимизирован расход энергоресурсов.

В Курске модернизация уличного освещения уже стартовала. Специалисты заменили порядка 120 светильников. Работы ведутся как на центральных улицах, так и в частном секторе. После реализации нового проекта ожидается, что освещенность станет минимум на 50% выше норм, заложенных в сводах правил и норм ГОСТ, а на основных улицах – более, чем на 100%.

ИСТОЧНИК KP.RU