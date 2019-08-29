2019-08-29T16:12:46+03:00
Звезды

Под Курском археологи откопали ювелирную мастерскую

Также ученые нашли жилые постройки
Яна ШЕЛЕСТ
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Археологи нашли следы ювелирного производстваАрхеологи нашли следы ювелирного производства
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В Большесолдатском районе Курской области археологи нашли крупное поселение III-IV века, образец Черняховской культуры. Оно уникально тем, что ученые нашли в нем следы ювелирного производства – горны для плавки цветного металла, инструменты, оплавки.

Также археологи наткнулись на жилые постройки

Также археологи наткнулись на жилые постройки

Также археологи наткнулись на жилые постройки, напоминающие мазанки. Откопали стены жилища и остатки печи. Теперь археологам предстоит восстановить и реконструировать все находки.

Теперь археологам предстоит восстановить и реконструировать все находки

Теперь археологам предстоит восстановить и реконструировать все находки

Так, к примеру, находки, которые были найдены в прошлом году, сейчас находятся в различных музеях, в том числе и Курском археологическом. Большая коллекция находок есть и в федеральном музее-заповеднике «Куликово поле».

ИСТОЧНИК KP.RU

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