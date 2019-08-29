Под Курском археологи откопали ювелирную мастерскую
В Большесолдатском районе Курской области археологи нашли крупное поселение III-IV века, образец Черняховской культуры. Оно уникально тем, что ученые нашли в нем следы ювелирного производства – горны для плавки цветного металла, инструменты, оплавки.
Также археологи наткнулись на жилые постройки
Также археологи наткнулись на жилые постройки, напоминающие мазанки. Откопали стены жилища и остатки печи. Теперь археологам предстоит восстановить и реконструировать все находки.
Теперь археологам предстоит восстановить и реконструировать все находки
Так, к примеру, находки, которые были найдены в прошлом году, сейчас находятся в различных музеях, в том числе и Курском археологическом. Большая коллекция находок есть и в федеральном музее-заповеднике «Куликово поле».
ИСТОЧНИК KP.RU