СЕГОДНЯ 14:41 2019-08-29T14:45:43+03:00

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В Пролетарском сквере Курска началась реконструкция. Рабочие приступили к укладке тротуарной плитки. К октябрю здесь отремонтируют монумент «Скорбящая мать», заменят светильники, восстановят ограждение и разобьют клумбы.

Идут работы и в парке КЗТЗ. Здесь очистят территорию от старых деревьев и кустарников, уложат асфальт и плитку, заменят бордюры и освещение, установят урны и обустроят туалет. Для занятий активным отдыхом организуют роллердром и волейбольную площадку. Обновленный парк куряне увидят в начале ноября.

Работы по благоустройству общественных территорий ведутся не только в областном центре, но и в других городах. Так, в ближайшие дни завершатся работы по благоустройству парка на Красной площади в Льгове, а в Железногорске реконструируют сквер, расположенный в десятом микрорайоне.

Всего в этом году в Курской области по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить 86 общественных территорий. Из них 22 уже привели в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU