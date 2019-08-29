В Пролетарском сквере Курска началась реконструкция
В Пролетарском сквере Курска началась реконструкция. Рабочие приступили к укладке тротуарной плитки. К октябрю здесь отремонтируют монумент «Скорбящая мать», заменят светильники, восстановят ограждение и разобьют клумбы.
Идут работы и в парке КЗТЗ. Здесь очистят территорию от старых деревьев и кустарников, уложат асфальт и плитку, заменят бордюры и освещение, установят урны и обустроят туалет. Для занятий активным отдыхом организуют роллердром и волейбольную площадку. Обновленный парк куряне увидят в начале ноября.
Работы по благоустройству общественных территорий ведутся не только в областном центре, но и в других городах. Так, в ближайшие дни завершатся работы по благоустройству парка на Красной площади в Льгове, а в Железногорске реконструируют сквер, расположенный в десятом микрорайоне.
Всего в этом году в Курской области по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить 86 общественных территорий. Из них 22 уже привели в порядок.
ИСТОЧНИК KP.RU