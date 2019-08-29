Два округа Курска останутся без света

СЕГОДНЯ 14:20 2019-08-29T14:23:03+03:00

Отключения начнутся со 2 сентября Фото: Из архива "КП"

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Курские электросети со 2 по 6 сентября будут проводить плановые работы. В связи с этим в двух округах Курска будут отключать электричество.

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

Со 2 по 6 сентября с 9-00 до 17-00: 1-7-е Каштановые п-ки, ул. Просторная; ул. Энергетиков д.7, д. 9, д. 9а; ул. Серегина д. 4/7, д.6, д. 8, д.10; ул. Ольшанского д.10, д.14, д.14а, д.14б; ул. Дейнеки д. 18а, д.16а, д.16б, д.16в; Магистральный пр-д д. 3, д. 5, д. 5а, д. 5б, д. 7.

Телефон для справок: 32-32-15.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

5 сентября с 13-30 до 17-00: ул.Комсомольская д. 41-81, д. 20-68; Комсомольский переулок д. 9-33, д. 30-70; 2-й Комсомольский переулок; ул. Лазурная д. 73-93, д. 66-84; Кривецкий переулок д. 9-23, д. 10-14; Малый Кривецкий переулок д. 1-9, д. 2-10.

Телефон для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU