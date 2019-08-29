Под Курском пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку
Смертельное ДТП произошло в Солнцевском районе
Женщина скончалась на местеФото: Из архива "КП"
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28 августа 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-21120, находясь в состоянии алкогольного опьянения, примерно в 23:00 ехал по селу Зуевка Солнцевского района.
Около дома № 50 по улице Центральной он сбил 85-летнюю пенсионерку, которая шла по обочине. В результате ДТП женщина скончалась на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU