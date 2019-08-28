2019-08-28T12:05:44+03:00
Общество

«Курское молоко» оштрафовали на 300 тысяч рублей

Компания продавала фальсифицированную молочную продукцию
Яна ШЕЛЕСТ
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Суд привлек компанию к административной ответственностиСуд привлек компанию к административной ответственностиФото: Из архива "КП"
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В поле зрения регионального Россельхознадзора компания «Курское молоко» попадала неоднократно. Сотрудники управление несколько раз выявляли в торговых сетях фальсифицированную молочную продукцию.

В очередной раз, при установлении факта выпуска фальсифицированного масла в управлении составили административный материал по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ и направили его в Арбитражный суд Курской области.

17 июня суд привлек компанию к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Не согласившись с решением суда, предприятие обратилось с апелляционной жалобой в Девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд.

19 августа суд постановил решение Арбитражного суда Курской области от 17 июня оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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