2019-08-28T11:43:53+03:00
Спорт

В Курске в Крутом Логу пройдет автокросс

Торжественное открытие соревнований - 1 сентября в 11.00
Яна ШЕЛЕСТ
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В соревнованиях примут участие как начинающие автогонщики, так и настоящие профессионалыВ соревнованиях примут участие как начинающие автогонщики, так и настоящие профессионалы
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30 августа - 1 сентября на спортивной трассе «Крутой лог» в Курске пройдет чемпионат и Кубок России по автокроссу «Курская дуга». В соревнованиях примут участие как начинающие автогонщики, так и настоящие профессионалы из разных регионов России: Белгорода, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Орла, Смоленска, Ульяновска, Пермского края, Свердловской области, Тюмени, Ростова.

Автокросс пройдет в следующих дисциплинах: ДЗ-спринт, СуперБагги, Суперавто,Т1-2500, а также , Д2-Н, Супер 1600, Д2-классика и ДЗ-микро.

30 августа состоится заезд, регистрация, техническая инспекция;

31 августа - тренировки, контрольные и отборочные заезды;

1 сентября – финал.

Торжественное открытие соревнований - 1 сентября в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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