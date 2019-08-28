В Курске в Крутом Логу пройдет автокросс

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-28T11:43:53+03:00

В соревнованиях примут участие как начинающие автогонщики, так и настоящие профессионалы

Изменить размер текста: A A

30 августа - 1 сентября на спортивной трассе «Крутой лог» в Курске пройдет чемпионат и Кубок России по автокроссу «Курская дуга». В соревнованиях примут участие как начинающие автогонщики, так и настоящие профессионалы из разных регионов России: Белгорода, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Орла, Смоленска, Ульяновска, Пермского края, Свердловской области, Тюмени, Ростова.

Автокросс пройдет в следующих дисциплинах: ДЗ-спринт, СуперБагги, Суперавто,Т1-2500, а также , Д2-Н, Супер 1600, Д2-классика и ДЗ-микро.

30 августа состоится заезд, регистрация, техническая инспекция;

31 августа - тренировки, контрольные и отборочные заезды;

1 сентября – финал.

Торжественное открытие соревнований - 1 сентября в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU