В Курске в Крутом Логу пройдет автокросс
30 августа - 1 сентября на спортивной трассе «Крутой лог» в Курске пройдет чемпионат и Кубок России по автокроссу «Курская дуга». В соревнованиях примут участие как начинающие автогонщики, так и настоящие профессионалы из разных регионов России: Белгорода, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Орла, Смоленска, Ульяновска, Пермского края, Свердловской области, Тюмени, Ростова.
Автокросс пройдет в следующих дисциплинах: ДЗ-спринт, СуперБагги, Суперавто,Т1-2500, а также , Д2-Н, Супер 1600, Д2-классика и ДЗ-микро.
30 августа состоится заезд, регистрация, техническая инспекция;
31 августа - тренировки, контрольные и отборочные заезды;
1 сентября – финал.
Торжественное открытие соревнований - 1 сентября в 11.00.
ИСТОЧНИК KP.RU