В Курске модернизируют уличное освещение

СЕГОДНЯ 16:43 2019-08-27T16:47:43+03:00

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В Курске приступили к модернизации уличного освещения. В рамках энергосервисного контракта в областном центре заменят 25 тысяч светильников. Освещенность улиц повысится на 50%, экономия на оплате электроэнергии составит не менее 60%.

Уже заменили порядка 120 светильников. Работы ведутся как на центральных улицах, так и в частном секторе. После реализации нового проекта ожидается, что освещенность станет минимум на 50% выше норм, заложенных в сводах правил и норм ГОСТ, а на основных улицах – более, чем на 100%.

Скоро горожане смогут наглядно увидеть разницу уровня освещенности после монтажа новых светильников. Качество оборудования доказано всеми необходимыми испытаниями и сертификатами. Весь город – и центральные, и периферийные улицы – будет освещен равномерным качественным светом. Первыми это должны почувствовать водители и горожане на пешеходных переходах. Завершить работы планируется к концу декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU