29 августа куряне останутся без холодной воды

СЕГОДНЯ 15:08 2019-08-27T15:08:47+03:00

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29 августа, в четверг, с 8.00 до 20.00 будет прекращена подача холодной воды в микрорайон «КЗТЗ» Сеймского округа, на улицу Литовскую с прилегающими, в Железнодорожный округ, в Центральный округ (за исключением ул.Косухина, Майский бульвар, К.Воробьева, Мыльникова, четных номеров по пр.Энтузиастов, ул.В.Луговая, ул.Добролюбова с прилегающими к ним улицами, на которых будет снижено давление в сетях водопровода (подача воды не выше2-3-го этажа).

Водоканал проведет неотложные ремонтно-профилактические работы. Справки по телефону 70-06-14.

ИСТОЧНИК KP.RU