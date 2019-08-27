29 августа куряне останутся без холодной воды
Водоканал проведет неотложные ремонтные работы
Водоканал проведет неотложные ремонтно-профилактические работыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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29 августа, в четверг, с 8.00 до 20.00 будет прекращена подача холодной воды в микрорайон «КЗТЗ» Сеймского округа, на улицу Литовскую с прилегающими, в Железнодорожный округ, в Центральный округ (за исключением ул.Косухина, Майский бульвар, К.Воробьева, Мыльникова, четных номеров по пр.Энтузиастов, ул.В.Луговая, ул.Добролюбова с прилегающими к ним улицами, на которых будет снижено давление в сетях водопровода (подача воды не выше2-3-го этажа).
Водоканал проведет неотложные ремонтно-профилактические работы. Справки по телефону 70-06-14.
ИСТОЧНИК KP.RU