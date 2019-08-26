2019-08-26T14:12:50+03:00
Происшествия

Курская пенсионерка попалась на удочку мошенников

Неизвестные выманили у нее 67 тысяч рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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Пенсионерка согласилась на условия и перевела 67 тысяч рублейПенсионерка согласилась на условия и перевела 67 тысяч рублейФото: Из архива "КП"
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Полгода назад 70-летняя жительницы Курска приобрела биологически активные добавки, но желаемого эффекта от них не получила. Недавно женщине позвонил неизвестный и пообещал выплатить крупную сумму в качестве компенсации за лекарства, которые ей не помогли.

Для получения компенсации курянке нужно было заплатить комиссию. Пенсионерка согласилась на условия незнакомца и перевела на его счет 67 тысяч рублей. Не получив обещанных выплат, курянка обратилась в полицию, сообщили в УМВД по Курской области.

В полиции по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными, когда дело касается перевода денежных средств посторонним лицам. Всю информацию, получаемую по телефону, необходимо проверять, обо всех подозрительных случаях незамедлительно сообщать в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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