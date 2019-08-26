Под Курском погиб 25-летний водитель мопеда
Смертельное ДТП произошло в Курчатовском районе
Мотоциклист скончался на местеФото: Из архива KP.RU
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24 августа 25-летний водитель мопеда «Стелс», не имеющий прав, около 11 часов вечера ехал по улице Карла Маркса в поселке имени Карла Либкнехта, Курчатовского района. Возле дома № 54 он врезался в деревянный забор.
Мотоцикл перевернулся. Водитель в результате ДТП скончался на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU