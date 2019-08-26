2019-08-26T13:26:00+03:00
Происшествия

Под Курском погиб 25-летний водитель мопеда

Смертельное ДТП произошло в Курчатовском районе
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Мотоциклист скончался на местеМотоциклист скончался на местеФото: Из архива KP.RU
Изменить размер текста:

24 августа 25-летний водитель мопеда «Стелс», не имеющий прав, около 11 часов вечера ехал по улице Карла Маркса в поселке имени Карла Либкнехта, Курчатовского района. Возле дома № 54 он врезался в деревянный забор.

Мотоцикл перевернулся. Водитель в результате ДТП скончался на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24