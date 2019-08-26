Под Курском в реке утонул мужчина

СЕГОДНЯ 08:28 2019-08-26T08:28:33+03:00

Тело погибшего подняли на поверхность Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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25 августа в 19:15 в «Службу спасения» поступило сообщение о происшествии на реке в городе Судже. В переулке Волкова утонул мужчина.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи, группа специальных и водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области. Тело погибшего подняли на поверхность.

Привлекалась группировка сил и средств в составе трех единицы техники и десяти человек, в том числе от МЧС - одна единица техники и четыре человека.

ГУ МЧС России по Курской области предупреждает:

—Уважаемые куряне, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте все меры безопасности при посещении водоёмов! При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».

ИСТОЧНИК KP.RU