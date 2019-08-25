2019-08-25T09:22:48+03:00
Политика

20 тысяч курян приняли участие во Всероссийской акции «Служба по контракту - твой выбор»

Так в городе отметили 76-ю годовщину Победы в Курской битве
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: пресс-служба администрации Курской области.фото: пресс-служба администрации Курской области.
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20 тысяч курян приняли участие во Всероссийской акции «Военная служба по контракту - твой выбор». В субботу, 24 августа, на проспекте Победы состоялся большой патриотический праздник. Так в городе отметили 76-ю годовщину Победы в Курской битве.

С памятной датой жителей области поздравил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков и глава региона Роман Старовойт. Как сообщили в пресс-службе администрации области, военные передали на хранение врио губернатора историческую копию Знамени Победы. Затем прошла церемония вручения наград лучшим курским военнослужащим. Также в торжественной обстановке в ряды юнармейцев приняли 28 детей из гимназии № 25 г. Курска. Кроме того, в рамках акции на Триумфальной арке развернулись два современных мобильных комплекса отбора на контрактную службу.

В ходе патриотической акции состоялись показательные выступления военных и выставка новейшей боевой техники, обмундирования, стрелкового оружия и экипировки. Кульминацией праздника стал авиапарад. В небе на высоте всего 300 метров пролетели самолеты Су-24МР, новейшие истребители Су-30СМ и сверхзвуковые бомбардировщики Су-34.

ИСТОЧНИК KP.RU

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