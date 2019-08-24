2019-08-24T13:13:04+03:00
Происшествия

Под Курском из-за пьяного водителя погибла женщина

Смертельное ДТП произошло в поселке Олымский
Яна ШЕЛЕСТ
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В ДТП погибла женщинаВ ДТП погибла женщинаФото: УМВД России по Курской области.
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Вечером 23 августа 30-летний водитель автомобиля БМВ, по предварительной информации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате ДТП женщина пассажир, 1977 г.р. погибла на месте. Водителя и трех других пассажиров с ранениями доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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