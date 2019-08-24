Под Курском из-за пьяного водителя погибла женщина
Смертельное ДТП произошло в поселке Олымский
В ДТП погибла женщинаФото: УМВД России по Курской области.
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Вечером 23 августа 30-летний водитель автомобиля БМВ, по предварительной информации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в дерево.
В результате ДТП женщина пассажир, 1977 г.р. погибла на месте. Водителя и трех других пассажиров с ранениями доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU