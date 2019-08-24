7 сентября в Курской области введут режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 12:57 2019-08-24T12:57:48+03:00

В готовность будут приведены все силы и средства Фото: Из архива "КП"

Такие меры приняты в связи Единым Днем голосования – 8 сентября 2019 года

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С 18:00 7 сентября до 9:00 9 сентября в регионе будут приняты дополнительные меры, направленные на обеспечение комплексной безопасности населения во время выборов. Распоряжение подписано в областной администрации.

В готовность будут приведены все силы и средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также организовано круглосуточное дежурство должностных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU