7 сентября в Курской области введут режим повышенной готовности
Такие меры приняты в связи Единым Днем голосования – 8 сентября 2019 года
В готовность будут приведены все силы и средстваФото: Из архива "КП"
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С 18:00 7 сентября до 9:00 9 сентября в регионе будут приняты дополнительные меры, направленные на обеспечение комплексной безопасности населения во время выборов. Распоряжение подписано в областной администрации.
В готовность будут приведены все силы и средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также организовано круглосуточное дежурство должностных лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU