В Курске прошел семейный инклюзивный слет

СЕГОДНЯ 17:00 2019-08-23T17:00:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курске на территории школы-интерната № 2 имени Карманова прошел Первый областной семейный инклюзивный слет «Дари добро от сердца к сердцу!». Мероприятие было организовано под патронатом Уполномоченного по правам ребенка в Курской области Натальи Листопадовой.

Слет собрал более 250 человек, среди которых семьи, воспитывающие особенных деток. Для них была организована насыщенная программа, включающая концерт с участием сестер Толмачевых и воспитанников их творческой мастерской, образовательный блок для родителей, консультации специалистов комитетов образования и здравоохранения, замечательные мастер-классы и активные игры для детей и взрослых.

Мероприятие завершилось выступлением детской цирковой студии. Ребята с удовольствием наблюдали за юными дрессировщиками и их питомцами, сами приняли участие в представлении.

ИСТОЧНИК KP.RU