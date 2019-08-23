Куряне почтили память героев Курской битвы

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-23T15:03:47+03:00

После минуты молчания они возложили цветов и венки к Вечному огню

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Сегодня куряне отмечают 76-ю годовщину Победы в Курской битве — в одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В Курске прошли памятные мероприятия, посвященные этому событию.

На мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» собрались представители администраций области и города, законодательных органов, федеральных ведомств, политических и общественных объединений, ветераны ВОВ, военные, студенты и школьники.

После минуты молчания они возложили цветы и венки к Вечному огню. Масштабные торжества по случаю годовщины Победы в Курской битве продолжатся завтра. На Триумфальной арке состоится большой праздник с выставкой боевой техники и авиапарад.

ИСТОЧНИК KP.RU