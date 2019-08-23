2019-08-23T14:32:53+03:00
Звезды

В Курске пройдет «Ночь кино»

Акция состоится 24 августа в 20.00 в ЖД округе
Яна ШЕЛЕСТ
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Акция состоится 24 августа в 20.00 в ЖД округеАкция состоится 24 августа в 20.00 в ЖД округеФото: Из архива "КП"
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24 августа в 20.00 на площадке перед центром досуга «Мир» на улице Станционной в рамках всероссийской акции «Ночь кино» состоится праздничная программа для жителей микрорайона «Магия экрана».

Гостей ожидают игры, конкурсы, концерт и открытие нового кинопроекта «Кинозаврик-2019». На большом экране покажут фильмы-победители всероссийского зрительского голосования «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+), «Балканский рубеж» (16+) и «Домовой» (6+).

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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