С 26 августа в Курске начнут отключать свет

СЕГОДНЯ 13:37 2019-08-23T13:45:20+03:00

На электросетях проведут плановые работы Фото: Из архива "КП"

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С 26 августа в Курске будут отключать свет. Отключения электроэнергии запланированы по следующим адресам:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 26 по 30 августа с 9-00 до 16-00: 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Каштановые п-ки, Просторная д.41,41/3; Энергетиков д.7,9,9а; Серегина д. 4/7,6,8,10; Ольшанского 10,14,14а,14б,16,16а,16б,16в.18а.

Тел. для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 26 по 30 августа с 9-00 до 16-00: ул. Фестивальная.

Тел. для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

29 августа с 09-00 до 16-00: Дубровинского 46-132, 67-127; Первомайская 3-67, 2-78; Октябрьская 83-125, 129-189, 132-220; Маяковский переулок 1-15, 2-20; 2 Первомайская 1-27, 2-28; Вокзальная 2-39; Профсоюзная 1-47, 4-54; 3 Первомайская 3-41, 4-30; Маяковского 1-41; Фрунзе 36-92, 35-95; Октябрьский переулок 1-13, 2-14.

С 26 по 28 августа с 09-00 до 16-00: Маяковского 22-68; Октябрьская 92-124.

С 27 по 28 августа с 13-30 до 16-00: 3 Раздельный переулок 1-23; 2 Раздельный переулок 2-18, 3-19; Полевая 21-69, 32-60; Малых 45-123, 84-180; Подвойского 25-91, 20-96; Петропавловский переулок 1-33, 2-22; Кривецкая 23-93, 22-84; Васильевский переулок 3-41, 6-30; Котлякова 3-85, 2-90; Киевская 1-65, 2-76; Сеймская 2-48, 3-63; Ивановский переулок 1-7, 63-71, 4-18; ОНТ «Ветеран».

Тел. для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU