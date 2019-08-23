Под Курском открыли Аллею Славы

СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-23T12:16:28+03:00

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В Пристени, рядом с братской могилой советским воинам, погибшим на территории района, торжественно открыли Аллею Славы. По данным военного комиссариата, там захоронено 1700 человек, установлено 176 фамилий.

На стелах новой Аллеи Славы увековечены имена героев Советского Союза и Социалистического труда, кавалеры ордена Славы, а также земляков, погибших в локальных конфликтах.

«Аллея Славы является для нас знаковой, потому что здесь мы видим своих родственников, знакомых, соседей, которые не щадя себя, сделали так, чтобы над нашей головой было всегда мирное небо. Это место будет напоминанием молодому поколению о том, что мы должны помнить, знать и чтить нашу историю», – отметил председатель правления пристенского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александр Прозоров.

ИСТОЧНИК KP.RU