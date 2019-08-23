2019-08-23T12:16:28+03:00
Общество

Под Курском открыли Аллею Славы

Торжественное мероприятие состоялось в Пристени
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
На стелах новой Аллеи Славы увековечены имена героевНа стелах новой Аллеи Славы увековечены имена героев
Изменить размер текста:

В Пристени, рядом с братской могилой советским воинам, погибшим на территории района, торжественно открыли Аллею Славы. По данным военного комиссариата, там захоронено 1700 человек, установлено 176 фамилий.

На стелах новой Аллеи Славы увековечены имена героев Советского Союза и Социалистического труда, кавалеры ордена Славы, а также земляков, погибших в локальных конфликтах.

«Аллея Славы является для нас знаковой, потому что здесь мы видим своих родственников, знакомых, соседей, которые не щадя себя, сделали так, чтобы над нашей головой было всегда мирное небо. Это место будет напоминанием молодому поколению о том, что мы должны помнить, знать и чтить нашу историю», – отметил председатель правления пристенского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александр Прозоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске прошел семейный инклюзивный слет
Куряне почтили память героев Курской битвы
В Курске пройдет «Ночь кино»
С 26 августа в Курске начнут отключать свет
Курский СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка от ожогов
Сбербанк поможет собрать детей в школу быстро и выгодно
Под Курском из окна выпал восьмилетний ребенок
Курск переходит на безналичную оплату проезда
2 сентября в Курской области запрещается продажа алкоголя
Под Курском столкнулись «Фольксваген» и «Киа»
В Курске осудили организаторов азартных игр
В новый учебный год – под «Алым парусом»
Акция "КП": "Хочу домой!"
В курском "Люксоре" покажут три фильма бесплатно
Госкорпорация займется обслуживанием воздушного движения в Курске
В Курске пройдет авиационный парад
Под Курском сгорел большой дом