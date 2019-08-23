2019-08-23T11:30:10+03:00
Общество

Курск переходит на безналичную оплату проезда

Пока она работает в тестовом режиме
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Безналичная оплата проезда пока работает в тестовом режимеБезналичная оплата проезда пока работает в тестовом режимеФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Общественный транспорт Курска продолжает переход на безналичную оплату проезда. Уже терминалами с функцией приема бесконтактной оплаты оснащены 115 транспортных средств, в том числе 40 троллейбусов, 30 трамваев и 45 автобусов.

Безналичная оплата проезда пока работает в тестовом режиме в рамках автоматизированной системы контроля оплаты проезда Курской области (АСКОП).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24