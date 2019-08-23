Курск переходит на безналичную оплату проезда
Пока она работает в тестовом режиме
Безналичная оплата проезда пока работает в тестовом режимеФото: Из архива "КП"
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Общественный транспорт Курска продолжает переход на безналичную оплату проезда. Уже терминалами с функцией приема бесконтактной оплаты оснащены 115 транспортных средств, в том числе 40 троллейбусов, 30 трамваев и 45 автобусов.
Безналичная оплата проезда пока работает в тестовом режиме в рамках автоматизированной системы контроля оплаты проезда Курской области (АСКОП).
ИСТОЧНИК KP.RU