Курск переходит на безналичную оплату проезда

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-23T11:30:10+03:00

Безналичная оплата проезда пока работает в тестовом режиме Фото: Из архива "КП"

Пока она работает в тестовом режиме

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Общественный транспорт Курска продолжает переход на безналичную оплату проезда. Уже терминалами с функцией приема бесконтактной оплаты оснащены 115 транспортных средств, в том числе 40 троллейбусов, 30 трамваев и 45 автобусов.

Безналичная оплата проезда пока работает в тестовом режиме в рамках автоматизированной системы контроля оплаты проезда Курской области (АСКОП).

ИСТОЧНИК KP.RU