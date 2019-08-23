2 сентября в Курской области запрещается продажа алкоголя
В соответствии с Законом Курской области в регионе действует запрет на розничную продажу алкогольной продукции 1 июня - в Международный день защиты детей, и 1 сентября - в День знаний.
В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, поэтому запрет переносится на понедельник, 2 сентября. Руководителям организаций всех форм собственности необходимо осуществлять реализацию алкогольной продукции в соответствии с требованиями действующего законодательства.
В администрации Курска напоминают о запрете продажи алкогольной продукции, в том числе пива несовершеннолетним гражданам и о соблюдении иных ограничений в области оборота алкогольной продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU