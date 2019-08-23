2 сентября в Курской области запрещается продажа алкоголя

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-23T11:02:30+03:00

В том году 1 сентября выпадает на воскресенье, поэтому запрет переносится на понедельник Фото: Из архива "КП"

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В соответствии с Законом Курской области в регионе действует запрет на розничную продажу алкогольной продукции 1 июня - в Международный день защиты детей, и 1 сентября - в День знаний.

В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, поэтому запрет переносится на понедельник, 2 сентября. Руководителям организаций всех форм собственности необходимо осуществлять реализацию алкогольной продукции в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В администрации Курска напоминают о запрете продажи алкогольной продукции, в том числе пива несовершеннолетним гражданам и о соблюдении иных ограничений в области оборота алкогольной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU