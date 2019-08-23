Под Курском столкнулись «Фольксваген» и «Киа»

СЕГОДНЯ 10:46 2019-08-23T10:46:34+03:00

В ДТП пострадали шесть человек, в том числе и дети

Изменить размер текста: A A

22 августа примерно в 14.30 на 483 км автодороги М-2 64-летний водитель автомобиля Фольксваген выезжал с прилегающей территории со стороны Фатежа на трассу. По предварительным данным, он допустил столкновение с автомобилем "Киа" под управлением 33-летнего водителя, двигавшемся со стороны Курска в направлении Орла.

В результате ДТП водитель и 20-летняя девушка-пассажир «Фольксвагена», а также водитель и 32-летняя женщина-пассажир, и два ребенка – трех и восьми лет, находившиеся в автомобиле «Киа» получили ранения. Всех пострадавших доставили в медучреждения, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU