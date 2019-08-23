В Курске осудили организаторов азартных игр

СЕГОДНЯ 09:55 2019-08-23T09:55:49+03:00

Они заплатят штрафы от 290 до 600 тысяч рублей

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Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трех жителей города Курска, которые признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

В 2015 году соучастники организовали и проводили с помощью интернета азартные игры в киосках и нежилых помещениях, которые располагались вблизи крупных торговых и бизнес-центров на территории города. Свою деятельность они маскировали под заключение внебиржевых сделок.

Сотрудники полиции прикрыли подпольные казино. Суд назначил организатором игр наказание в виде штрафов в доход государства в размере от 290 до 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU