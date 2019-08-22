2019-08-22T16:36:34+03:00
Звезды

В курском "Люксоре" покажут три фильма бесплатно

Акция пройдет 24 августа
Ольга ДАНИЛОВА
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Фильмы отбирали сами зрителиФильмы отбирали сами зрителиФото: предоставлено организаторами
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Ежегодно в конца августа при поддержке Фонда кино по всей стране проходят бесплатные показы лучших российских фильмов. Картины выбирают сами зрители. В этом году лидерами народного онлайн-голосования за фильмы, которые покажут в "Ночь кино", стали киноленты:

- "Балканский рубеж" Андрея Волгина,

- "Домовой" Евгения Бедарева

- "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Ильи Куликова.

24 августа с 20:00 все три фильма будут показаны друг за другом. Если вы хотите пересмотреть лучшие российские картины на большом экране, тогда добро пожаловать в "Люксор".

Вход свободный. Билет можно получить в кинотеатре, начиная с 10 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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