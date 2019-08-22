В курском "Люксоре" покажут три фильма бесплатно
Ежегодно в конца августа при поддержке Фонда кино по всей стране проходят бесплатные показы лучших российских фильмов. Картины выбирают сами зрители. В этом году лидерами народного онлайн-голосования за фильмы, которые покажут в "Ночь кино", стали киноленты:
- "Балканский рубеж" Андрея Волгина,
- "Домовой" Евгения Бедарева
- "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Ильи Куликова.
24 августа с 20:00 все три фильма будут показаны друг за другом. Если вы хотите пересмотреть лучшие российские картины на большом экране, тогда добро пожаловать в "Люксор".
Вход свободный. Билет можно получить в кинотеатре, начиная с 10 утра.
ИСТОЧНИК KP.RU