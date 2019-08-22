Госкорпорация займется обслуживанием воздушного движения в Курске
В Доме Советов обсудили вопросы передачи полномочий обслуживания воздушного движения на территории Курской области из ведения «Курского аэропорта» в «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации». Это позволят решить кадровый вопрос обеспечения аэровокзала, привлечь в регион квалифицированных специалистов, снизить затраты и повысить эффективность.
Первый замгубернатора Курской области Станислав Набоко дал поручение разработать специальную дорожную карту, в которой будет прописан план мероприятий передачи движимого и недвижимого имущества служб курского аэропорта.
Планируется, что обслуживание воздушного движения Курской области перейдет в ведение Госкорпорации к концу 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU