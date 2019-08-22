В Курске пройдет авиационный парад

СЕГОДНЯ 15:25 2019-08-22T15:30:25+03:00

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24 августа в Курске на Триумфальной арке пройдет авиационный парад. Он состоится в рамках Всероссийской акции «Служба по контракту - твой выбор».

В параде примут участие три группы оперативно-тактической авиации Западного военного округа. В их числе - пара высотных тактических разведчиков Су-24 МР из Тверской области, четверка истребителей поколения 4+ Су-30 СМ из Курской области, а также четверка маневренных бомбардировщиков Су-34. Самолеты пройдут над Триумфальной аркой на высоте около 300 метров, с интервалом в три секунды на скорости до 550 км\ч.

Во время проведения акции Курску передадут исторические копии Знамени Победы и 283-й Стрелковой дивизии. Также состоится закладка филиала Парка Патриот и открытие первой очереди экспонатов. Участники смогут осмотреть более 20 образцов новейших боевых машин, стоящих на вооружении Курского гарнизона и общевойсковой армии, познакомиться с современными видами стрелкового оружия.

Все желающие смогут принять участие в спортивных мастер-классах, узнать приемы рукопашного боя. На проспекте Победы будут работать мобильные комплексы, в которых можно будет получить всю информацию о контрактной службе.

ИСТОЧНИК KP.RU