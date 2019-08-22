В Курске открывается «Джазовая провинция»
Фестиваль стартует 30 августа на Красной площади
На открытии выступят – звезды джазаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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30 августа в 19:00 на Красной площади Курска стартует XXIV международный фестиваль «Джазовая провинция». На открытии выступят – звезды джаза: Игорь Бутман и его биг-бэнд, Вадим Эйленкриг, Леонид Винцкевич, специальные гости – Sergio Bastos (Бразилия), Алексей Кузнецов, Николай Винцкевич, Петр Востоков, Ксения Коробкова. Вход свободный!
«Джазовая провинция» - это ежегодное 30-дневное турне в лучших концертных залах, около 30 тысяч зрителей, слушателей и участников мастер-классов ежегодно, десятки сотен выдающихся музыкантов России и всего мира.
ИСТОЧНИК KP.RU