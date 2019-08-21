21 Авг. 19:17 2019-08-21T19:17:22+03:00

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В музее «Курской битвы» открылась новая экспозиция. Она появилась благодаря поисковому отряду «Курган» и посвящена 76-ой годовщине Победы Красной армии на Курской дуге.

Теперь в музее более двух тысяч экспонатов и сотни фотографий военных лет. Особое место занимает выставка предметов Северного фаса Огненной дуги. Самый яркий и крупный экспонат музея - макет 45-мм пушки, собранный из подлинных деталей, найденных в 2018 году на поле сражения рядом с останками четырех артиллеристов, стоявших насмерть у с. Теплое Поныровского района. Согласно архивным данным, это орудие 7-й батареи 3-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады старшего сержанта Алексея Чергина.

Теперь в музее Курской битвы на три новых раздела больше. Они посвящены артиллеристам, партизанам и летчикам, сражавшимся на Курской дуге. И пока имя хоть одного солдата числится в списке пропавших без вести, отряд «Курган» не прекратит поиски.

ИСТОЧНИК KP.RU