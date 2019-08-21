2019-08-21T16:06:02+03:00
Победа

Куряне отметят 76-годовщину Победы в Курской битве

В областном центре пройдут памятные мероприятия
Яна ШЕЛЕСТ
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В областном центре пройдет ряд памятных мероприятийВ областном центре пройдет ряд памятных мероприятийФото: Яна ШЕЛЕСТ
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23 августа куряне отметят 76-ю годовщину Победы в Курской битве. В этот день в областном центре пройдет ряд памятных мероприятий.

В 9.30 состоится возложение цветов и венков к Вечному огню на мемориальном комплексе «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

В 11.00 в Детском парке – концертная программа «Разве можно забыть эти грозные дни», посвященная 76-летию Победы в Курской битве.

В 11.00 на пл. Рокоссовского в Курске – литературно-музыкальная композиция о Курской битве, возложение цветов к памятнику Константина Рокоссовского.

В 11.00 стартует патриотический проект «Читающий маршрут», посвященный 76-й годовщине Курской битвы.

В 17.00 в парке Дзержинского пройдет тематическая концертная программа «И разогнулась Курская дуга».

ИСТОЧНИК KP.RU

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