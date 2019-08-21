22 августа в Курске выключат воду
Водоканал проведет плановые работы
Водоканал проведет плановые работыФото: Из архива "КП"
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22 августа с 8.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды на ул. Энгельса с прилегающими по обе стороны улицами, ул. 3-я Песковская, Шоссейные переулки, ул. Литовскую (от ул. Бочарова до ул. Энгельса) с прилегающими, Малиновые пер., 2-й Литовский пер.
Водоканал проведет плановые работы. Сделайте необходимый запас воды.
Справка по телефону 70-06-14.
ИСТОЧНИК KP.RU