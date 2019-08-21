2019-08-21T15:53:58+03:00
Недвижимость

22 августа в Курске выключат воду

Водоканал проведет плановые работы
Яна ШЕЛЕСТ
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Водоканал проведет плановые работыВодоканал проведет плановые работыФото: Из архива "КП"
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22 августа с 8.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды на ул. Энгельса с прилегающими по обе стороны улицами, ул. 3-я Песковская, Шоссейные переулки, ул. Литовскую (от ул. Бочарова до ул. Энгельса) с прилегающими, Малиновые пер., 2-й Литовский пер.

Водоканал проведет плановые работы. Сделайте необходимый запас воды.

Справка по телефону 70-06-14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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