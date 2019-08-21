2019-08-21T14:35:03+03:00
Происшествия

В Курской области выявили очаг АЧС

От африканской чумы погибли свиньи в Конышевском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Карантинная угрожаемая зона составляет пять километровКарантинная угрожаемая зона составляет пять километровФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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20 августа в ГУ МЧС по Курской области поступило сообщение от управления ветеринарии Курской области. При проведении исследования в лаборатории патологического материала от павших домашних свиней, принадлежавших одному из свинокомплексов в Конышевском районе, предварительно выявлен генетический материал и антиген африканской чумы свиней (АЧС).

Для подтверждения диагноза материал направили в Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии во Владимир. 21 августа оттуда пришло сообщение, подтверждающее факт обнаружения вируса африканской чумы свиней.

Карантинная угрожаемая зона составляет пять километров. В ней находятся девять населенных пунктов - 239 домов и 540 человек. После официального установления карантина будут установлены ветеринарные посты.

Всего от Конышевского районного звена Курской областной территориальной подсистемы РСЧС к ликвидации последствий ЧС привлечено 24 человека, девять единиц техники, в том числе от МЧС России два человека, одна единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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