В Курске ночью сгорел BMW

СЕГОДНЯ 10:11 2019-08-21T10:13:20+03:00

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21 августа в 03:49 в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Красной Армии в городе Курске.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 4 города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 03:55, ликвидировали полностью - в 03:57. В результате пожара в автомобиле «БМВ Х1» огонь повредил моторный отсек, панель приборов и лакокрасочное покрытие.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU