В Курске обнаружили авиабомбу
50-кг снаряд изъяли и вывезли на полигон
Снаряд пролежал в земле со времен войныФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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20 августа в «Службу спасения» поступило сообщение об обнаружении в Курске авиабомбы времен Великой Отечественной войны.
На место ЧП выехали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Авиационную бомбу весом 50 кг изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
Спасатели напоминают всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU