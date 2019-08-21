2019-08-21T07:56:23+03:00
Происшествия

В Курске обнаружили авиабомбу

50-кг снаряд изъяли и вывезли на полигон
Яна ШЕЛЕСТ
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Снаряд пролежал в земле со времен войныСнаряд пролежал в земле со времен войныФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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20 августа в «Службу спасения» поступило сообщение об обнаружении в Курске авиабомбы времен Великой Отечественной войны.

На место ЧП выехали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Авиационную бомбу весом 50 кг изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Спасатели напоминают всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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