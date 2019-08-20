В Курске проверяют «Экотекс-К»

20 Авг. 18:35 2019-08-20T18:39:22+03:00

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20 августа специалисты управления Росприроднадзора провели внеплановую проверку «Экотекс К». Предприятие находится на территории курского завода «Аккумулятор». Проверку организовали после жалоб жителей близлежащих домов на ядовитые выбросы.

По ее результатам установлено, что превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе на курском заводе «Аккумулятор» нет. Однако у предприятия отсутствуют необходимые документы, регламентирующие выбросы, за это завод будет оштрафован.

Специалисты отобрали пробы проб для определения концентрации вредных выбросов на территории «Экотекс К», их результаты будут известны через пять дней. На данный момент предприятие запустило практически все производственные процессы для переработки свинцового лома.

ИСТОЧНИК KP.RU