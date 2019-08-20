В Курске сотрудница аптеки попалась на уловки мошенников

СЕГОДНЯ 16:40 2019-08-20T16:43:00+03:00

Девушка перечислила им из кассы 340 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Работнице аптечной сети позвонил мужчина и представился директором аптечной фирмы. Он сообщил девушке, что нужно перечислить деньги за рекламные баннеры. Девушка перечислила 200 тысяч рублей. Мужчина перезвонил и поинтересовался, сколько денег осталось в кассе.

Узнав, что в наличии имеется еще 140 тысяч, он предложил перечислить и эту сумму. Сотрудница аптеки просьбу выполнила. На следующий день в разговоре с настоящим директором аптечной сети выяснилось, что никаких баннеров он не заказывал, а деньги сотрудница перевела мошенникам.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч.3 — «Мошенничество». Сейчас устанавливаются личности абонента и владельца карты, на которую переводились деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU