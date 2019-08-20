В Курске пройдет исторический квест

СЕГОДНЯ 16:35 2019-08-20T16:35:20+03:00

Квест «Курская Дуга» включает уникальные этапы, проходя которые участники смогут изучить воспоминания ветеранов о войне Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Историко-тематический квест, посвященный 76-летию Победы на Курской дуге, организуют в нашем регионе Волонтеры Победы.

Квест «Курская Дуга» включает уникальные этапы, проходя которые участники смогут изучить воспоминания ветеранов о войне, факты о битве, переломные моменты в сражении.

Мероприятие состоится 23 августа в 17:00 на мемориальном комплексе «Курская дуга» (Курск, проспект Победы). Регистрация участников на https://clck.ru/Hg7z9

ИСТОЧНИК KP.RU