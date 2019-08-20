2019-08-20T16:28:30+03:00
Общество

На годовщину победы на Курской Дуге состоится авиашоу

Также зрители смогут увидеть новейшие боевые машины, познакомиться с современными видами стрелкового оружия
Ольга ДАНИЛОВА
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Мероприятия пройдут на проспекте ПобедыМероприятия пройдут на проспекте ПобедыФото: Светлана ВОЛКОВА
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Для жителей и гостей Курска на годовщину Победы на Курской Дуге, отмечать которую будут 23 августа, готовится обширная программа. Куряне смогут увидеть новейшие боевые машины, познакомиться с современными видами стрелкового оружия, пройти спортивные мастер-классы. Приемы рукопашного боя продемонстрируют десантники и инструкторы.

Также состоится праздничный концерт, его участниками станут армейские ансамбли. Кульминацией праздника, безусловно, станет авиашоу, которое начнется в 12:00. В небе над Курском выступит пилотажная группа «Русские витязи».

Также в Курске состоится праздничная акция Минобороны «Военная служба по контракту – твой выбор!»

Мероприятие пройдет 24 августа с 10:00 до 17:00 на проспекте Победы. Здесь будут работать два мобильных комплекса, где желающие смогут пройти тестирование и подать заявку на военную службу по контракту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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