Под Курском 16-летний водитель опрокинул машину в кювет

СЕГОДНЯ 10:45 2019-08-20T10:54:07+03:00

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19 августа примерно в 18:15 шестнадцатилетний подросток без прав на автомобиле ВАЗ-21074 ехал по грунтовке сj стороны села Пушкарное в направлении Обояни.

По предварительным данным, парень не справился с управлением. Машина перевернулась в левый кювет по ходу движения. Травмы получил десятилетний пассажир, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU