2019-08-20T09:49:14+03:00
Политика

Курская агломерация увеличилась на восемь муниципалитетов

В нее вошли Курчатов и семь районов области
Яна ШЕЛЕСТ
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Комитет транспорта и администрации муниципальных образований подписали соглашениеКомитет транспорта и администрации муниципальных образований подписали соглашениеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области и администрации муниципальных образований подписали соглашение о включении в состав Курской городской агломерации города Курчатова, а также Курчатовского, Октябрьского, Тимского, Фатежского, Щигровского, Медвенского и Золотухинского районов. В результате присоединения восьми муниципалитетов общая протяженность дорожной сети городской агломерации увеличится более чем в 2,5 раза и составит 1620,5 километров.

Общая протяженность составит 1620,5 км

Общая протяженность составит 1620,5 км

Это позволит привлечь дополнительное финансирование из федерального бюджета, более 4 млрд рублей суммарно до 2024 года. В ближайших планах - реконструкция автодороги Курск-Поныри на участке с 22 по 26 км в Золотухинском районе стоимостью 290 млн рублей. Также запланировано строительство путепровода через железную дорогу в Курчатове.

Напомним, в 2019 году на территории Курской области реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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