Под Курском официантка похитила у посетителя кафе 80 тысяч рублей
Железногорский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении сотрудницы кафе, которая похитила денежные средства с банковской карты посетителя, сообщает прокуратура Курской области.
В феврале 2019 года житель Железногорска отдыхал в местном кафе. Находясь возле барной стойки, он делал заказы, расплачиваясь по кредитной банковской карте, которую передавал официанту, сообщив пин-код.
Понимая, что посетитель находится в состоянии алкогольного опьянения, работница кафе похитила у него со счета 80 тысяч рублей. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
ИСТОЧНИК KP.RU