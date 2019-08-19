2019-08-19T18:49:44+03:00
Происшествия

Под Курском официантка похитила у посетителя кафе 80 тысяч рублей

Женщина сняла деньги с банковской карты
Яна ШЕЛЕСТ
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Ущерб потерпевшему полностью возмещенУщерб потерпевшему полностью возмещенФото: Из архива "КП"
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Железногорский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении сотрудницы кафе, которая похитила денежные средства с банковской карты посетителя, сообщает прокуратура Курской области.

В феврале 2019 года житель Железногорска отдыхал в местном кафе. Находясь возле барной стойки, он делал заказы, расплачиваясь по кредитной банковской карте, которую передавал официанту, сообщив пин-код.

Понимая, что посетитель находится в состоянии алкогольного опьянения, работница кафе похитила у него со счета 80 тысяч рублей. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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