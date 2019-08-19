Павел Панибратов назначен на должность гендиректора «Курскэлектротранса»
Распоряжение подписано в Администрации Курска
Распоряжение подписано в Администрации КурскаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Распоряжением Администрации города Курска на должность генерального директора МУП «Курскэлектротранс» с 14 августа сроком на один год назначен Павел Николаевич Панибратов.
Новому руководителю предприятия 36 лет, в 2005 году с отличием окончил Курский государственный технический университет по специальности «Электроснабжение», последнее место работы – первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Северо-Запада «Карелэнерго».
Напомним, ранее МУП «Курскэлектротранс» возглавлял Виталий Наумов. 18 июня 2019 года он уволился по собственному желанию.
ИСТОЧНИК KP.RU